Un cortocircuito all'origine di un incendio in un'abitazione: cane muore per asfissia

E' presumibilmente un cortocircuito la causa di un incendio verificatosi nella tarda mattinata di venerdì in un'abitazione su due piani in via Ferrante Orselli. A dare l'allarme alla sala operativa del 115, intorno alle 13, sono stati i vicini di casa. I proprietari in quel momento erano assenti. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi, che hanno provveduto ad estinguere rapidamente le fiamme. L'incendio ha sviluppato una densa nuvola di fumo, che ha interessato entrambi i piani dello stabile. Nell'appartamento era presente un cane che è deceduto per asfissia. Non vi sono stati danni strutturali all'abitazione, dichiarata agibile.