L'incendio divampa da un televisore: una persona anziana resta intossicata

Tanto fumo ed una persona anziana intossicata. Queste le conseguenze di un incendio verificatosi martedì mattina, poco prima delle 8, in via Pio La Torre, a Ca'Ossi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe divampato a seguito del malfunzionamento di un televisore presente in cucina. Le fiamme si sono rapidamente estense, danneggiando gli arredi e sviluppando una densa coltre di fumo. In casa in quel momento vi era una persona anziana, rimasta intossicata. Soccorsa dai sanitari del 118, non è pericolo di vita. E' stata trasportata per gli accertamenti del caso all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio, concludendo rapidamente l'intervento. Non vi sarebbero danni strutturali.