Si addormenta con la sigaretta accesa: paura per un anziano di 82 anni

Poteva avere conseguenze decisamente ben maggiori l'incendio che ha interessato nella nottata tra lunedì e martedì un'abitazione a Ricò, nel comune di Meldola. Il tutto, secondo quanto appurato dai Carabinieri, è ricondubile ad un mozzicone di sigaretta. Il padrone di casa, un anziano di 82 anni, si sarebbe addormentato con la "bionda" accesa. Dalla mano è quindi caduta su un tappetto presente sul pavimento, generando una piccola combusione. L'uomo si è subito accorto di quel che stava accadendo, rifugiandosi sul balcone ed allertando il nipote che abita al piano inferiore. L'allarme al 115 è giunto intorno alle 2. Le fiamme hanno interessato qualche suppellettile, mentre il proprietario di casa, che si è messo in salvo, ha riportato una lieve ustione ai piedi. Per accertamenti è stato trasportato all'ospedale. Non ci sono stati danni strutturali all'abitazione.