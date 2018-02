Principio d'incendio in una cucina: intervengono i Vigili del Fuoco

Un principio d'incendio in un'abitazione ha attivato i Vigili del Fuoco del comando di viale Roma. Il personale del 115 è intervenuto nella prima serata di domenica in via Comandini, con la richiesta alla sala operativa giunta intorno alle 19.45. Il rogo ha interessato la cucina, senza estendersi al resto degli ambienti grazie al lavoro dei pompieri. Fortunatamenti i danni sono stati limitati. Dopo circa un'ora la squadra è rientrata alla base.