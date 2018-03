Il rogo divampa da una canna fumaria: brucia il tetto di un'abitazione

Fiamme nel primo pomeriggio di giovedì in un'abitazione in via Piave. Il rogo, secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai tecnici dei Vigili del Fuoco, sarebbe divampato da una delle canne fumarie della casa, estendosi rapidamente su buona parte del tetto in legno. L'allarme è scattato poco dopo le 15. Dal comando di viale Roma sono partiti una squadra, l'autobotte, l'autoscala ed un mezzo di supporto, per un totale di nove uomini. Fortunatamente non vi sono stati feriti, ma la paura è stata tanta. Le lingue di fuoco hanno danneggiato metà della copertura.