Incendio all'inceneritore di Forlì: quattro squadre dei Vigili del Fuoco per estinguerlo

Un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato nella mattinata di sabato all’inceneritore di Forlì. Per cause ancora in corso di accertamento il rogo si è sviluppato nella fossa dei rifiuti urbani intorno alle 7. Subito hanno operato gli addetti anti-incendio della struttura, in attesa dell'arrivo del personale del 115. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma con quattro squadre per estinguere il rogo. L’intervento dei pompieri si è concluso dopo circa 2 ore, intorno alle 9. Fortunatamente non sono stati registrati danni significativi.