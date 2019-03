Divampa l'incendio in un'abitazione, distrutta la stanza della cucina. Nessun ferito

Un incendio scoppiato nel cuore del pomeriggio di lunedì ha distrutto completamente la cucina di un'abitazione. Il fatto si è consumato poco prima delle 16.30, quando è giunta la segnalazione alla sala operativa del 115, in via Piane, a Premilcuore. I Vigili del Fuoco hanno operato con una botte arrivata dal distaccamento di Rocca San Casciano ed altri tre mezzi partiti dal comando provinciale di Forlì, tra cui un'auto scala, per un totale di undici uomini.

Le fiamme, che hanno interessato solamente l'area della cucina posta al secondo piano di un casolare, sono state estinte poco dopo le 17.30. Fortunatamente non vi sono stati feriti. L'incendio ha sviluppato una densa nuvola di fumo, che ha annerito gli ambienti. Le cause sono tutt'ora al vaglio.