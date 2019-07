L'appartamento si trasforma in una palla di fuoco, un ustionato. Gli sfollati ospitati dai vicini

Un palla di fuoco visibile diversi chilometri di distanza. Tanta paura nella tarda serata di mercoledì per l'incendio che ha distrutto un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Locchi. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 23, mentre i Vigili del Fuoco erano già impegnati nel rogo che ha ridotto ad un ammasso di lamiere un camion articolato in viale Roma. Il proprietario dell'abitazione, disabile, è riuscito a mettersi in salvo, riportando comunque delle ustioni. E' stato preso in cura dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Subito sono stati evacuati cinque appartamenti, con i residenti che hanno trovato ospitalità dai vicini. Nessuno di questi ha inalato fumi, riportando intossicazioni. Il personale del 115, intervenuto anche con l'autoscala, ha lavorato per diverse ore prima di aver la ragione sulle fiamme. Al termine la struttura dell'appartamento è stata dichiarata inagibile. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno innescato il violento rogo. Le fiamme erano ben visibili da decine di chilometri di distanza, suscitando non poca preoccupazione.

Foto e video di una lettrice, Francesca