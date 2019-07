Violento incendio in un appartamento: notte di paura alla Cava

Inferno di fuoco nella tarda serata di mercoledì in una palazzina ai Romiti. Poco dopo le 23 si è sviluppato un incendio in un appartamento in via Locchi, una traversa di viale Bologna. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì, anche con l'autoscala. Il rogo ha interessato un appartamento all'ultimo piano di un condominio. Le fiamme erano ben visibili, suscitando non poca preoccupazione. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La palazzina è stata evacuata. Il tutto mentre era in corso un acquazzone.

Quella di mercoledì è stata una serata particolarmente impegnativa per il personale del 115, impegnati in diversi interventi, tra i quali il violento incendio che ha interessato un mezzo pesante in viale Roma, al Ronco.

