Meldola, paura in una palazzina: l'incendio divampa da una cucina, un'intossicata

Una densa nuvola di fumo nera, che ha preoccupato e non poco gli abitanti di Meldola. E' la conseguenza di un incendio sviluppatosi venerdì pomeriggio, poco dopo le 15.30, in una palazzina di via Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo si è sviluppato dalla cucina di un'abitazione al secondo piano, interessando anche la cappa presente nella stanza. Immediato l'allarme al 115. Dal comando di Forlì sono partiti due mezzi e sette uomini, che, una volta giunti sul posto, hanno provveduto ad evacuare i residenti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo la ragazza presente nell'abitazione interessata dal rogo è rimasta intossicata, avendo inalato i fumi. A soccorrerla i sanitari del 118, che hanno operato con tre ambulanze e l'auto col medico a bordo. Per chiarire l'esatte cause che hanno originato l'incendio sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia.