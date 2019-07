Auto in fiamme nel parcheggio del supermercato: rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Auto in fiamme martedì mattina nel parcheggio dell'Eurospin di via Baldassari, zona Cava. La richiesta d'intervento alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 11. Dal comando provinciale di viale Roma sono partiti due mezzi e sette uomini, che hanno avuto rapidamente ragione sulle fiamme. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo. Fortunatamente non vi sono stati feriti.

Foto di repertorio