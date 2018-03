Paura a pochi passi dal centro: auto si trasforma in una palla di fuoco

In un lampo l'auto si è trasformata in una palla di fuoco. Incendio martedì sera a pochi passi dal centro storico, in viale Matteotti a Forlì, all'altezza della rotonda che porta a via Oriani. Ad esser interessata dal rogo una "Peugeot 206", che procedeva in direzione di piazzale della Vittoria. I Vigili del Fuoco, tempestivamente intervenuti a seguito di una chiamata al 115, hanno impiegato appena un minuto per estinguere il rogo. Dopodichè sono stati svolti gli accertamenti del caso per chiarire le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme. L'arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla Polizia Municipale per consentire ai pompieri di spegnere in tutta sicurezza l'incendio. Fortunatamente non vi sono stati feriti.