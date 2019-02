Auto distrutta dalle fiamme, i pompieri intervengono per sedare le fiamme

Un'auto è andata completamente distrutta in un incendio di autovettura che si è sviluppato in via Raffaele Rivalta, nella mattina di venerdì. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per sedare le fiamme che hanno avviluppato il mezzo. L'incendio si è consumato intorno alle 11. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto anche la polizia municipale.