Auto prende fuoco sulla via Emilia: nessun ferito, pesanti disagi al traffico

Paura, ma per fortuna nessun ferito, sulla via Emilia in zona Panighina, tra Forlimpopoli e Cesena. Un'auto gpl ha infatti improvvisamente preso fuoco quando mancavano pochi minuti alle 8 di lunedì mattina. Come detto nessuno ha riportato ferite, mentre il traffico ha subìto pesanti ripercussioni visto anche l'orario di punta con la gente che si stava recando sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il mezzo. (FOTO DI REPERTORIO)