Brucia un'auto in via Macero Sauli: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì mattina in via Macero Sauli per un incendio di un'auto. L'allarme alla sala operativa del comando provinciale di viale Roma è giunto poco dopo le 8.40. Il personale del 115 ha provveduto a spostare la vettura che si trovava nel cortile dell'abitazione dove si trovava parcheggiata per motivi di sicurezza, rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada per velocizzare le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il rogo ha sviluppato una densa nuvola di fumo nero, con un intenso odore acre. Le cause che hanno innescato il rogo sono al vaglio del personale tecnico specializzato.