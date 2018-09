L'auto parcheggiata nel cortile prende fuoco: densa nuvola nera avvolge il condominio

Fiamme nella prima mattinata di giovedì nel cortile di un condominio in via Zampeschi. Ad andare a fuoco è stata una "Volkswagen Passat" vecchio modello. L'incendio si è sviluppato intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma, che hanno rapidamente neutralizzato l'avanzare delle fiamme, che avevano già sviluppato una densa nuvola di fumo nero. Concluse le operazioni, i tecnici del 115 hanno lavorato insieme agli agenti della Polizia di Stato per chiarire le cause del rogo. I primi accertamenti hanno escluso il dolo. Le lingue di fuoco si sarebbero sviluppate per cause accidentali. L'auto si trovava parcheggiata sotto il balcone di un'abitazione, il che ha favorito l'annerimento dei fumi. Fortunatamente non si sono avuti altri danni.