Fiamme in un'azienda: uffici evacuati, fumo nero si leva in cielo

Fiamme nel tardo pomeriggio di lunedì in un deposito nell'area della "Stc", un'azienda di via Dragoni, specializzata negli impianti energetici. Per cause in fase d'accertamento ai Vigili del Fuoco, che hanno operato con una squadra ed una botte, si è innescato un rogo all'interno di un locale adibito ad archivio dove si trovavano accatastati imballaggi di carte.

Immediatamente sono stati evacuati gli uffici, poichè l'incendio, con fiamme alte, ha sviluppato una densa colonna di fumo. Nessuno è rimasto intossicato. Contemporaneamente gli operai hanno attivato il protocollo antincendio, limitando l'estensione delle lingue di fuoco in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Il personale del 115 ha quindi provveduto a completare l'opera di spegnimento. Non risultano danni strutturali al capannone. Le fiamme si sarebbero originate da un guasto elettrico.