Tetto distrutto da un incendio, si mette in moto la comunità: via alla raccolta fondi

La sera del 5 gennaio scorso un incendio ha attaccato il tetto di un'abitazione nel cuore del centro storico di Bertinoro, in via Mazzini. Ingenti i danni alla struttura in legno. A sostegno della famiglia interessata si è mobilitata la comunità locale. La Protezione Civile di Bertinoro e Civitella, l'associazione di volontariato "Il Molino" e la Pro Loco, ha attivato una raccolta fondi straordinaria. Chiunque desiderasse partecipare, può recarsi il mercoledì sera dalle 20, nella sede dell'associazione "Il Molino" di via Fratta 207 a Fratta Terme oppure può contattare il presidente Gilberto Zanetti​. Le offerte si possono presentare anche all'Edicolidea di via Roma e al Bar "Alternativa" in piazza della Libertà. Le offerte verranno poi convogliate alla locale Protezione Civile.