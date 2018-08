Incendio brucia un appartamento, si segue la pista dolosa

Come si siano sviluppate le fiamme resta un mistero, per questo i carabinieri e i vigili del fuoco stanno lavorando in modo approfondito per capire che cosa abbia innescato il rogo, che cosa o chi dal momento che si sospetta un’origine dolosa. L’incendio si è sviluppato intorno alle 23 di mercoledì a Castrocaro, in un appartamento al piano terra di un condominio di via Gramsci. L’abitazione è normalmente occupata da un uomo di 54 anni, che però al momento dell’incendio non era in casa. Le fiamme si sono originate dall’interno, in particolare nel locale della camera da letto, in un punto in cui non si trovano elettrodomestici o punti di contatto con la rete elettrica. Il fuoco è stato spento dai pompieri di Forlì ed ha provocato notevoli danni all’interno dell’appartamento, tanto che è al vaglio da parte dei tecnici l’eventuale dichiarazione di inagibilità.