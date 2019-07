Brucia materiale edile in un cantiere: incendio subito domato

Incendio domenica mattina in una cantiere edile in via Emilio Salgari, dove è in fase di ultimazione la costruzione di alcune villette. Il fatto è avvenuto domenica mattina intorno alle 7.30. I Vigili del Fuoco hanno provveduto rapidamente a domare il rogo, che ha interessato del materiale che si trovava accatastato. Il calore che si è sprigionato dalla fiamme ha arroventato una parete di un vicino container, danneggiandolo. Sul posto per chiarire le cause che hanno innescato le lingue di fuoco sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì. Pare che l'incendio sia comunque di origine accidentale.

Foto di repertorio