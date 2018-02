Incendio distrugge capannone agricolo: fumata nera visibile da diversi chilometri

Un incendio di vaste proporzione ha interessato nel primo pomeriggio di lunedì un allevamento avicolo a San Martino in Villafranca. A prendere fuoco è stato un capannone da 1400 metri quadrati in via Plaustro, dove erano in corso dei lavori di manutenzione. L'allarme è scattato intorno alle 13.20. Stando ai primi accertamenti effettuati dai tecnici del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì e dai Carabinieri di Villafranca, all'origine del rogo ci sarebbe un guasto al quadro elettrico. Le fiamme si sono rapidamente estese alla struttura per effeto della presenza di paglia, propagandosi fino al tetto.

Le lingue di fuoco e il calore sprigionato hanno innescato il crollo di parte della copertura del capannone. L'incendio ha anche generato un fumata nera, che si è rapidamente propagata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Fortunatamente non vi sono stati feriti. I danni, ingenti, sono stati limitati alla struttura, che non ospitava pollame. I Vigili del Fuoco, che hanno operato con quattro squadre ed una botte da 25mila litri, hanno lavorato per alcune ore prima di aver la meglio sulle fiamme.

"L’incendio, prontamente domato, ha generato fumo che si è disperso senza interessare le abitazioni circostanti - informano dall'Arpae di Forlì -. Le acque di spegnimento, di quantitativo molto limitato, sono restate contenute all’interno dell’area dell’azienda. I tecnici dell'ente Protezione Ambiente, verificata la non sussistenza di pericoli per l’ambiente, hanno prelevato campioni della copertura del capannone danneggiata al fine di verificare la presenza di amianto, per l’eventuale successiva bonifica".