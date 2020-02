Scoppi e fuoco, incendio in un capannone: nessun ferito, tanta paura

Paura lunedì pomeriggio per un incendio scoppiato in via Serachieda, a Casemurate, col fumo visibile a chilometri di distanza. Per cause al vaglio ai Vigili del Fuoco ed ai Carabinieri, si è sviluppato un rogo in un capannone adibito a deposito auto ed attrezzi al fianco dell'abitazione del cantante romagnolo Giacomo Gherardelli. Fortunatamente sia lui che la sua famiglia non hanno riportato le conseguenze fisiche, anche se la paura è stata tanta. Sono stati avvertiti anche degli scoppi, causati da una bombola a gas presente nella struttura. Le lingue di fuoco hanno distrutto tutto quello che vi era all'interno, compreso un fuoristrada. Gli uomini dell'Arma hanno messo in salvi alcuni cuccioli di cane.