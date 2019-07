Capannone in fiamme nella notte nei pressi della Bidentina, intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato nella notte in un capannone di San Colombano, frazione del comune di Meldola, poco distante dalla Bidentina. Le lingue di fuoco si sono sviluppate all'interno di un edificio di via del Partigiano e a quanto sembra dalle prime informazioni avrebbero attaccato del materiale per l'edilizia. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Forlì con l'autobotte e diverse squadre, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Danni ancora in fase di quantificazione. L'incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato