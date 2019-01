Incendio di fronte al duomo, una persona salvata dai vigili del fuoco: è grave

Una persona è rimasta intossicata ed ustionata in un incendio che si è sprigionato nella mattina di sabato in centro storico, a Forlì. Il rogo è avvenuto in un edificio antico di via Solferino, nella piazza di fronte al Duomo. L’incendio si è sviluppato nella prima mattina, intorno alle 7, e ha invaso un appartamento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di emergenza, ritrovando durante le operazioni di spegnimento delle fiamme una persona all’interno degli ambienti invasi dall’incendio.

I pompieri hanno immediatamente portato il malcapitato all’esterno, consegnandolo alle cure del personale del 118, presente sul posto con le ambulanze. Il ferito è stato portato al “Bufalini” di Cesena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe divampato accidentalmente a seguito di un cortocircuito. Le fiamme, pur non particolarmente estese, hanno sviluppato una densa nuvola di fumo. A dare l'allarme al 115 è stato un passante, che si è accorto di quanto stava accadendo.