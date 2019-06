Incendio di una cabina Enel, limitati black-out in alcuni quartieri della città

Un incendio di una cabina dell'Enel ha causato estesi black-out in città. E' successo nella tarda mattinata di giovedì. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Sarti per il rogo che è divampato all'interno della infrastruttura delle rete dell'energia elettrica. Questo ha comportato black-out in diversi quartieri adiacenti all'incendio. L'interruzione della corrente è stata tuttavia limitata a meno di un'ora. Il servizio è stato ripristinato appena possibile, intorno alle 12.30-13.