C'è la gelosia dietro il rogo nell'abitazione, confessa l'ex: "Sono stata io"

Svolta nelle indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì e di Castrocaro Terme sull'incendio doloso che, nella serata dell'8 agosto scorso, ha interessato un'abitazione nel comune termale. Gli investigatori hanno individuato il responsabile: si tratta di una ragazza, che avrebbe appiccato il rogo a seguito di una discussione per motivi di gelosia. Fin da subito la pista seguita è stata quella del dolo.

Dal sopralluogo eseguito dal personale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri non era emersa la natura accidentale dietro lo sviluppo delle fiamme. Inoltre, quella stessa sera, l’affittuario dell’immobile, nel rientrare a casa, aveva notato l'ex-fidanzata allontanarsi velocemente dalla casa in questione.Le indagini condotte quella stessa notte dagli uomini dell'Arma hanno consentito di raccogliere importanti elementi di prova a carico della donna.

Infatti, la giovane, che fino a poco tempo prima aveva avuto una relazione sentimentale con l’affittuario dell’immobile, la sera dell’incendio aveva avuto un incontro con l'uomo a seguito del quale tra i due vi era stata una discussione per motivi di gelosia. La ragazza, subito dopo, si è recata a casa dell’ex-fidanzato e, approfittando del fatto che in quel momento in casa non vi era nessuno, utilizzando un accendigas, ha appiccato il fuoco all’interno della camera da letto. Le fiamme hanno causato danni importanti sia all’interno dell’appartamento che all’immobile ubicato al piano superiore.

Quella stessa notte la ragazza ha confessato, assumendosi la responsabilità dell’incendio. Nei giorni scorsi, su richiesta del pubblico ministeroFabio Magnolo, il giudice per le Indagini preliminari ha emesso la misura cautelare personale del divieto di frequentazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa.