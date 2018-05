Fiamme in un fienile: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Ha mobilitato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con quattro mezzi, un incendio che dalla prima serata di martedì ha interessato un capannone adibito a deposito di paglia. Il fatto è avvenuto in via Valbura Pian dei Preti, nel comune di Premilcuore. Il personale del 115 è stato impegnato per diverse ore prima di aver la meglio sul rogo. L'intervento si è protratto fino al cuore della nottata, concludendosi poco dopo le 4. Al vaglio le cause che hanno innescato le fiamme.