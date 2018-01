Appartamento in fiamme: la proprietaria viene salvata da un militare del 66esimo

Stabile evacuato e una 70enne trasportata d'urgenza in ospedale per il fumo inalato. Primo gennaio di paura per i residenti di una palazzina di Forlimpopoli, in via duca d'Aosta, dove un rogo è divampato all'interno di un'appartamento. A dare l'allarme, verso le 17.45, sono stati alcuni passanti che, dall'abitazione al secondo piano, hanno visto uscire una densa nuvola di fumo e, sul posto, sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118. La proprietaria dell'appartamento, un'anziana, è stata portata in salvo nell'immediato da Michele Innocente, trombettiere del 66esimo Reggimento di Forlì, che, notando il fumo, è immediatamente salito per vedere se ci fosse qualcuno nell’appartamento.

Il soldato ha tratto così in salvo l'anziana, affidandola alle cure del personale di Romagna Soccorso, che le hanno riscontrato una intossicazione da fumo. L'intero stabile è stato evacuato per precauzione, a causa dell'alta concentrazione di monossido di carbonio, e per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio le cui origini, al momento, sono ancora in corso di accertamento. Non si esclude che ad innescarlo possa esser stato un cortocircuito alle luci dell’albero di Natale . Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.