Il furgoncino prende improvvisamente fuoco: il conducente accosta e si salva

Stava rientrando nella sede della sua impresa, quando improvvisamente il furgoncino a bordo del quale si trovava ha preso fuoco. Ha fatto appena in tempo a scendere dall'abitacolo, perchè in pochi istanti il vano motore è stato avvolto dalle fiamme. Incendio giovedì pomeriggio nella zona industriale di Pieveacquedotto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 in via Domenico Martoni, nei pressi dell'area commerciale "Il Gigante". Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha impiegato pochi minuti per aver la meglio sul rogo. Fortunatamente per il conducente nessuna conseguenza fisica.