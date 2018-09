Rogo distrugge un garage in una palazzina: residente intossicata dal fumo

L'incendio è scoppiato improvvisamente, distruggendo un garage e rendendo inagibile il piano superiore all'area attaccata dalle lingue di fuoco. Paura nella tarda serata di lunedì in uno stabile di tre piani con quattro nuclei familiari in via Bartolomeo Vanzetti, a San Giorgio. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21. Dal comando provinciale di viale Roma sono partiti due mezzi poli-soccorso ed un'autobotte. Il rogo si è sviluppato all'interno di un garage all'interno del quale vi erano attrezzi ed uno scooter "Suzuki".

L'incendio ha sviluppato una densa nuvola di fumo, che si è incanalata lungo la tromba delle scale. La palazzina è stata subito evacuata. Una residente è rimasta lievemente intossicata, necessitando delle cure dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza. Le fiamme sono state domate intorno alle 23. Oltre al garage, andato completamente distrutto con danni anche al soffitto, è stato dichiarato inagibile l'appartamento al primo piano, non abitato, dove sono stati riscontrati danni da calore, con deformazione degli infissi.

Concluso l'intervento urgente, i tecnici del 115, insieme agli agenti della Volante della Questura di Forlì, hanno verificato le cause che hanno innescato le lingue di fuoco. A quanto pare il tutto è da attribuirsi ad un cortocircuito. Infatti non sono stati riscontrati elementi tali da far ipotizzare al dolo.