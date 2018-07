Incendio in un armadio elettrico causa una serie di black-out

L'incendio di un armadio elettrico in strada ha causato disagi e black-out a Coriano. Il rogo, probabilmente causato dal surriscaldamento dell'apparecchiatura, è scoppiato poco prima delle 20 di lunedì in via Balzella, nella zona oltre la tangenziale. Alcuni residenti hanno percepito uno scoppio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che nel giro di circa un quarto d'ora hanno bloccato il modesto incendio. Tuttavia la problematica si è ripercossa sulla distribuzione della corrente elettrica, causando black-out prima che le squadre dell'Enel potessero ripristinare la situazione di normalità. Altre piccole esplosioni sono state udite anche intorno alle 23.