Brucia un capannone con rotoballe: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Incendio nella notte tra venerdì e sabato a Bagnolo di Forlì, in via Narsete. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, un capannone agricolo adibito a ricovero di rotoballe di fieno nei pressi del civico 6. Le fiamme si sono alzate in cielo quando da poco erano passate le 2 della notte. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Forlì con due autobotti e un mezzo, per un totale di una decina di uomini. I pompieri si sono prodigati tutta la notte per spegnere le lingue di fuoco e delimitare la zona del rogo, ma nella prima mattinata di sabato l'incendio era ancora in corso e serviranno diverse ore per estinguerlo. Le fiamme erano ben visibili anche dalla vicinissima A14 e dalla Tagenziale di Forlì. (FOTO DI REPERTORIO)

