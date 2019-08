Scoppia un enorme incendio nel ravennate: fumo visibile anche da Forlì

Fiamme devastanti e alte colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza fino a Forlì, dove nelle frazioni ovest è alta la preoccupazione anche per via dell'odore che ha raggiunto la città. Per fortuna il vento non è forte e non punta nella direzione del mare. E' in atto a Faenza un incendio presso il magazzino Lotras in via Deruta, alle porte della città, nella zona del casello. Il rogo è scoppiato poco dopo l'una e le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. All'interno del capannone è stoccato materiale vario, tra cui plastica e olio. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del fuoco di Faenza e Ravenna, ma vista l'enorme dimensione dell'incendio sono stati raggiunti in supporto dai colleghi di Forlì e Bologna. Nella notte il comando di Forlì ha mandato 3 mezzi con 8 unità di personale in sostegno, e ulteriore personale specializzato è stato dislocato nella mattina. Sul posto anche Carabinieri e Polizia, che hanno tenuto lontano i curiosi e aiutato i Vigili del fuoco, e il personale Arpae.

"Si consiglia di uscire solo se necessario, chiudere le finestre, astenersi dal compiere attività sportiva o avvicinarsi nei pressi della zona - raccomanda il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi - L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccate nel magazzino". Inizialmente è stata interrotta la percorrenza sulla linea ferroviaria Faenza - Ravenna/Lavezzola, poi ripristinata in un secondo momento.

"Un abbraccio alla famiglia De Girolamo, la cui azienda è stata colpita da un devastante incendio, probabilmente di natura dolosa, nel proprio stabilimento ubicato presso lo scalo merci di Faenza - commenta il parlamentare forlivese Marco di Maio - Lotras in questi anni ha investito tanto sulla Romagna, ha creato lavoro di qualità, ha rilanciato il trasporto merci già ferro a Villa Selva (Forlì/Forlimpopoli) e a Faenza. Non merita tutto questo come non lo meritano i dipendenti, le maestranze e tutti i lavoratori dell’indotto. Come ho già detto telefonicamente ad Armando De Girolamo, saremo al suo fianco in ogni modo per aiutarlo a rialzarsi assieme a tutti i suoi collaboratori. Sono convinto che tutte le istituzioni locali non faranno mancare il proprio apporto, compresi gli inquirenti che dovranno al più presto chiarire dinamica e responsabilità di questo gesto. Raccomando a tutti di seguire scrupolosamente le indicazioni che arrivano dalle autorità pubbliche per ridurre al minimo l’impatto della nube di fumo sprigionata dalle fiamme. Chi ha causato tutto ciò è un criminale assoluto".

