Devastante incendio e nuvola di fumo nera, l'Arpae: "Esclusi problemi all'ambiente"

"Le misure hanno per il momento escluso criticità ambientali nelle zone monitorate". Questa l'informativa deti tecnici Arpae dopo l'incendio divampato giovedì mattina alla ditta Alpe di via Righi, nella zona artigianale di Coriano a Forlì. Il devastante rogo ha interessato una parte dello stabilimento adibita alla produzione, ferma per le disposizioni finalizzate ad evitare la diffusione del coronavirus. I tecnici di Arpae hanno constatato il controllo dell’incendio da parte dei Vigili del fuoco e l’avvio delle operazioni per il confinamento e la corretta gestione delle acque di spegnimento e dello schiumogeno.

"Le condizioni atmosferiche hanno favorito l’innalzamento e la dispersione della densa colonna di fumo verso gli strati più elevati dell’atmosfera e quindi in direzione ovest, nord-ovest - spiega Arpae nell'informativa -. Le successive condizioni di sviluppo dell’incendio e il rapido controllo dello stesso da parte dei Vigili del fuoco hanno evitato il coinvolgimento degli edifici più prossimi e l’interessamento delle zone abitate del circondario".

I tecnici dell'ente hanno quindi effettuato le indagini della qualità dell’aria nel territorio circostante e nelle abitazioni più vicine con strumenti portatili, al fine di valutare l’eventuale presenza di polveri sottili, composti organici volatili e altre sostanze derivanti dalla combustione a livello stradale. "Le misure hanno per il momento escluso criticità ambientali nelle zone monitorate", viene evidenziato.

Contemporaneamente, prosegue l'informativa, "è stata interrogata in remoto la centralina di Via Barsanti (situata a circa 500 metri a nord dell’incendio, anche se non nella direzione più esposta) per verificare eventuali anomalie sui parametri di ossido e biossido di azoto e ossido di carbonio: fino al primo pomeriggio, sui dati in tempo reale di questi parametri non si sono riscontrate anomalie - viene comunicato -. Il dato delle pm10 è determinato giornalmente e sarà verificabile solo venerdì".