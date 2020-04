Il forte vento alimenta la brace del barbecue lasciato nel giardino: scoppi e fiamme in un'abitazione

Sono stati avvertiti scoppi per poi alzare gli occhi al cielo e scorgere una densa nuvola di fumo nero. Paura nel tardo pomeriggio di martedì per un incendio scoppiato in un'abitazione bi-familiare in via Diaz, a Forlimpopoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo si sarebbe sviluppato da una barbecue che era stato utilizzato in mattinata e lasciato in giardino. Il forte vento di Bora soffiato nel pomeriggio ha fatto sì che dalla brace si propagassero delle scintille che di fatto hanno originato le lingue di fuoco.

L'incendio ha attaccato un garage-deposito esterno all'abitazione, all'interno del quale vi era stato accastato del materiale. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni. Le fiamme hanno attaccato un'auto che si trovava parcheggiata nel cortile di casa e danneggiato col calore gli infissi di una vicina palazzina. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Per chiarire la dinamica dei fatti, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.