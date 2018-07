Guasto al condizionatore d'aria, fuoco e fiamme nel terrazzo: lieve intossicazione per una donna

E' l'improvviso malfunzionamento di un condizionatore d'aria la probabile causa di un incendio che si è sviluppato nella prima serata di mercoledì da un appartamento al terzo piano del "grattacielo" rosso di via Pompei Ringressi, zona viale Gramsci. A chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 20, sono stati i vicini di casa, che hanno notato le fiamme e il conseguente sviluppo di fumo nero. In quel momento nell'abitazione vi era una donna, che è riuscita a guadagnare rapidamente la via di sicurezza, riportando una lieve intossicazione.

Fortunatamente le lingue di fuoco si sono limitate al terrazzo dove era stato installato l'apparato elettronico, causando danni da fumo ai muri esterni all'appartamento sovrastante. Non si è reso necessario evacuare lo stabile. Il personale del 115 ha impiegato circa mezz'ora per completare le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dell'area. La residente è stata presa in cura dai sanitari del 118, trasportandola precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per accertamenti.