Forlimpopoli, brucia il tetto di un'abitazione: vigile del fuoco resta ferito in una caduta

Mattinata di fuoco, quella di domenica, nel centro storico di Forlimpopoli. L'incendio di un tetto in legno di un'abitazione ha mobilitato gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Il rogo si è sviluppato in via Curva, poco prima delle 10. Sul posto il personale del 115 è intervenuto con quattro mezzi. Tanti curiosi si sono radunati nei pressi del vicolo per assistere alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Il tetto ha riportato ingenti danni. I pompieri sono riusciti ad evitare che le lingue di fuoco attaccassero le vicine abitazioni. Nel corso dell'intervento un vigile del fuoco è scivolato, riportando delle lesioni. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La casa è stata dichiarata inagibile.