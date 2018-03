Scoppia un incendio in un'abitazione: anziani coniugi restano intossicati dal fumo

Una coppia di anziani coniugi intossicata. Queste le conseguenze di un incendio divampato nella prima mattinata di martedì in un appartamento a Panighina di Bertinoro, in via Del Poggio. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 7.25. Dal comando provinciale di viale Roma si sono mobilitati tre mezzi dei Vigili del Fuoco e nove uomini, che hanno operato fino alle 9 per spegnere le fiamme e chiarire le cause che le hanno innescate. Si è reso necessario anche l'intervento del 118, con i sanitari che hanno prestato assistenza a due persone rimaste intossicate a seguito dello sviluppo dei fumi.

Si tratta di una coppia di coniugi novantenni, entrambi trasportati all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La donna è stata subito dimessa, mentre l'uomo, che inizialmente aveva tentato di spegnere il fuoco, trattenuto temporaneamente in osservazione. Salvo complicazioni lascerà l'ospedale nelle prossime ore. Per chiarire le origine del rogo, al fianco ai tecnici del 115, erano presenti anche i Carabinieri. Non si esclude che le lingue di fuoco si siano sviluppate per cause accidentali, ma le indagini sono ancora in corso.