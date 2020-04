Incendio nella zona industriale, un nuvolone nero altissimo preoccupa i forlivesi

Una vasta nuvola di fumo nero si alzata in cielo nella tarda mattinata di giovedì. Sono le conseguenze di un incendio scoppiato nella zona industriale. A prendere fuoco è l'azienda Alpe di via Augusto Righi, che opera nel settore delle resine e dell'imbottito. Tanta la preoccupazione dei cittadini forlivesi, chiusi in casa, che nel notare la colonna elevarsi in quota e spingersi verso il centro abitato. Il nuvolone nero ha oscurato il cielo, effetto eclissi nel quartiere Coriano. Subito si sono attivati i Vigili del Fuoco, raggiunto da numerose chiamate al 115.

Il personale del comando provinciale di viale Roma si sono mobilitati con due squadre ed una botte da 25mila litri. Un'altra squadra è arrivata anche da Cesena. Presente anche un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. La nuvola di fumo è visibile a decine e decine di chilometri di distanza, da Faenza e Cesena.

Seguiranno maggiori informazioni