Notte di fuoco nel piazzale di una ditta: salvo il capannone, distrutto un macchinario

Fiamme nel cuore della nottata tra venerdì e sabato in un'azienda specializzata nella produzione di semilavorati in vetroresina a Bertinoro, in via Nuova. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima della mezzanotte. Subito si sono mobilitati tre mezzi e nove uomini, che in pochi minuti erano già nel piazzale della ditta per combattere l'incendio. Fortunatamente le lingue di fuoco si sono limitate all'esterno dell'azienda, senza attaccare l'area degli uffici e quella produttiva.

Il rogo ha interessato una macchina brighettatrice, una pensilina in metallo ed alcuni pannelli in materiale plastico e vetroresina. Le cause che lo hanno innescato sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Meldola, sul posto insieme al personale tecnico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per spegnere le fiamme ci sono volute circa tre ore. Il personale del 115 ha fatto rientro alla base di viale Roma alle 3.20.