Fiamme nel cuore della notte alla casa di riposo "Pietro Zangheri"

Paura nel cuore della nottata tra venerdì e sabato alla casa di riposo "Zangheri" di Forlì per un incendio che ha interessato uno dei bagni della struttura. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 4.30. Subito in via Andrelini sono giunti tre mezzi con nove vigili del fuoco, che hanno rapidamente provveduto ad estinguere le fiamme. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'origine del rogo sarebbe il malfunzionamento di una lavatrice. Non si è reso necessario evacuare la struttura e non ci sono stati feriti o intossicati.