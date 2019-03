Pneumatici, elettrodomestici e spazzatura dati alle fiamme: indagini in corso

La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese indaga sull'incendio che mercoledì sera ha interessato un cumulo di rifiuti in via Brugnola, all'angolo di via Cavedalone, nella prima perifieria di Forlì. Il lavoro degli agenti potrà contare anche della relazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti poco dopo le 18.30 a seguito di una serie di segnalazione alla sala operativa del 115. Gli inquirenti dovranno chiarire se si tratta di un rogo di naturale dolosa o colposa.

Le fiamme hanno interessato circa dieci metri cubi di materiale che si trovava accatastato a bordo strada. Tra gli scarti vi erano pneumatici, elettrodomestici e sacchetti vari. Ci sono volute circa due ore di lavoro per aver ragione sulle lingue di fuoco. Quindi sono partiti gli accertamenti del caso al fine di dare un volto al responsabile. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Arpae. Nel frattempo continuano le segnalazioni di abbandoni di spazzatura in città. Un'onda anomala di inciviltà che al momento non conosce fine. Le aree preferite per liberarsi della nettezza urbana, e talvolta non solo, sono quelle dove sono presenti ancora i cassonetti e le campane del vetro o i contenitori solidali per la raccolta di indumenti.

E nel frattempo proseguono i controlli del Nucleo Specialistico della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Le pattuglie, anche in borghese, si focalizzano in particolar modo sulle zone attenzionate alla luce delle segnalazioni giunte alla Centrale Operativa. Chi viene stanato viene punito con una sanzione di 104 euro, secondo quanto stabilito dal regolamento di Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti che disciplina l'attività di vigilanza in materia di raccolta e di conferimento dei rifiuti ed il sistema sanzionatorio.