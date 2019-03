Inciviltà, ora si passa al "livello 2": in fiamme un cumulo di rifiuti abbandonati - FOTO E VIDEO

L'inciviltà non si ferma, anzi, purtroppo è arrivata al "livello 2". Dopo il continuo abbandono di rifiuti, come riportano anche le decine e decine di segnalazioni giunte alla nostra redazione, ora si passa anche agli incendi. Intervento nel tardo pomeriggio di mercoledì da parte dei Vigili del Fuoco di Forlì, che si sono precipitati all'incrocio tra via Brugnola e via Cavedalone quando mancavano pochi minuti alle 18.30.

A prendere fuoco un cumulo di rifiuti abbandonati, giacenti da diversi giorni: per cause ancora in corso di verifica da parte degli enti preposti hanno preso fuoco diversi copertoni e decine di sacchetti di spazzatura abbandonata. Interessato anche un frigorifero. L'intervento è durato circa 2 ore. Sul posto anche l'Arpa e la Polizia Municipale: non è chiaro se si tratti di incendio doloso o colposo, ma saranno i rilievi a fare luce su quanto accaduto cercando anche di dare un volto ai responsabili