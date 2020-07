Sterpaglie a fuoco: il rogo impegna per alcune ore i Vigili del Fuoco

Un incendio di sterpaglie particolarmente esteso ha tenuto impegnati domenica mattina per alcune ore i Vigili del Fuoco. La segnalazione alla sala operativa del 115 è giunta poco dopo le 10: un rogo che stava interessando la vegetazione presente in via Rio Rose, nel comune di Bertinoro. Dalla base di viale Roma sono partiti diversi mezzi. I pompieri hanno lavorato per oltre due ore per aver ragione sull'incendio. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato le lingue di fuoco.

Foto di archivio