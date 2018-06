Fiamme in uno studio commercialista, la titolare: "Sconvolta da cattiviera e violenza"

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì indagano su un incendio di natura presumibilmente dolosa scoppiato nella nottata tra domenica e lunedì in uno studio commercialista al civico 9 di piazzale Giolitti. E' la stessa titolare che ha raccontato sulla pagina Facebook dello studio quanto accaduto: " I danni sono ingenti, lo studio e – in particolare – gli uffici nei quali sono stati scorti gli inneschi sono sotto sequestro e sull’intera vicenda c’è un’indagine aperta".

"Ma non è questo che mi sconvolge - aggiunge -: non il lavoro perso, lo spavento passato, la chiamata nel cuore della notte, la paura di non sapere come recuperare il lavoro che perderò nei prossimi giorni per l’inagibilità dello studio. Mi sconvolgono, semmai, la cattiveria e la violenza che vi sono dietro un gesto simile. E a cattiveria e violenza si può rispondere solo con il coraggio. Già da martedì mattina, con un ufficio improvvisato a domicilio, io e la mia collaboratrice tenteremo di accedere a ciò che resta dell’archivio digitale e ci rimetteremo al lavoro, con determinazione e voglia di fare".

Il rogo ha causato danni agli arredi e da fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre i militari della Scientifica in mattinata hanno ispezionato lo studio per individuare i punti d'innesco e la tipologia di liquido infiammabile utilizzare per appiccare l'incendio.