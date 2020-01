L'incendio divampa da una canna fumaria: brucia il tetto di un'abitazione, residenti evacuati

Sono stati costretti a trascorrere la notte lontano da casa i proprietari di un'abitazione interessati da un incendio divampato nella prima serata di martedì, poco prima delle 20. Il fatto è avvenuto a Fiumana, in via Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione, tutt'ora al vaglio al personale dei Vigili del Fuoco, il rogo si sarebbe sviluppato da una canna fumaria, per poi estendersi rapidamente sul tetto della casa.

Dal comando provinciale di viale Roma, in seguito ad una richiesta d'intervento giunta alla sala operativa del 115, sono partite tre squadre per un totale di nuove uomini. I pompieri, che hanno operato anche con l'autoscala, hanno evacuato i residenti e lottato per alcune ore contro le fiamme prima di averle estinte completamente. L'intervento si è protratto fino a notte inoltrata per le verifiche di stabilità e bonifica. Non vi sono stati feriti.