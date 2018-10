Brucia il tetto di un'abitazione: i Vigili del Fuoco riescono a salvare i pannelli solari

Una porzione di 3 metri quadrati di tetto a fuoco. Fiamme mercoledì pomeriggio in un'abitazione a San Martino in Strada, in viale dell'Appennino. L'incendio, le cui cause di sviluppo sono al vaglio al personale del 115 del comando provinciale di viale Roma, ha interessato la copertura dello stabile. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato due mezzi e cinque uomini, ha evitato che le lingue di fuoco interessassero i pannelli solari. Non vi sono stati intossicati.