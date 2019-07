Inferno di fuoco nell'appartamento di via Locchi: miracolosamente salvo un gatto

A quattro giorni dall’incendio, i dipendenti di Acer, nel corso di un sopraluogo nell’appartamento incendiato di via Locchi, alla Cava, hanno tratto in salvo il gatto miracolosamente scampato alle fiamme. Il felino è stato portato temporaneamente al sicuro e subito accudito e rifocillato. Inoltre sono stati immediatamente presi i contatti con una struttura dedicata per la sua collocazione temporanea, in attesa del ritorno a casa del suo padrone ancora ricoverato.

L'uomo, disabile, ha riportato nel orifo ustioni sul 60% del corpo. A salvarlo è stato un vicino di casa, infermiere, subito intervenuto non appena si è accorto di quel che stava accadendo. Il ferito è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio si sarebbe originato a seguito di un incidente accidentale, una candela anti-zanzare che si sarebbe rovesciata su una bottiglia di alcol.

In aggiunta foto e video di una lettrice, Francesca