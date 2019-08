Incendio in un'azienda della zona industriale di Forlì: intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio ha interessato, nella notte tra venerdì e sabato, il tetto del capannone di un'azienda tra via Fleming e via Pasteur, nella zona industriale di Forlì all'altezza di via Costanzo II. Le lingue di fuoco si sono alzate in cielo ed erano visibili anche a una notevole distanza dal luogo dell'incendio. La chiamata al 115 è giunta intorno a mezzanotte e mezzo: i pompieri si sono precipitati sul posto con tre automezzi e nove uomini per poter estinguere l'incendio, le cui cause sono ancora in corso di indagine.