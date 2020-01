Incentivi per l'acquisto di pannolini lavabili: il Comune mette a disposizione fondi per le famiglie

Il Comune di Bertinoro mette a disposizione fondi per l'acquisto di pannolini lavabili o compostabili. "Il bando è aperto fino ad esaurimento dei fondi comunali pari a 600 euro all’anno per tre annualità (2019-2021) - spiega Sara Londrillo, assessore alla Politiche Educative del Comune di Bertinoro -. Nel solo mese di dicembre 2019 sono state presentate tre domande -. Il bando è rivolto alle famiglie con bambini di età fino ai 30 mesi, che hanno già acquistato queste tipologie di pannolini e per le quali dovranno presentare la copia della prova di acquisto. Il contributo concesso dal Comune è pari al 75% dell’importo per un massimo di 150 euro a famiglia". "L’amministrazione comunale - illustra Londrillo - ha deciso di attivare questa misura di supporto alle famiglie per sostenere il costo dell'acquisto di pannolini lavabili, al fine di favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti. Per poter accedere ai contributi, le famiglie residenti devono anche essere in regola con il pagamento della tassa dei rifiuti, al fine di rimarcare una maggior consapevolezza sul tema ambientale".